Plaques de glace par endroit sur tout le pays ce matin : quelles conséquences?

Ce matin, il a gêlé au sol dans la plupart des régions et des plaques de glace ont pu se former et donner lieu à des routes dangereusement glissantes.

Les épandages ont bien eu lieu durant toute la nuit par toute l'équipe du SPW afin de sécuriser un maximum l'automobiliste.

L'IRM lance un avertissement orange jusqu'à 12h ce matin.

E25 fermée depuis 6h ce matin

Vers 6h ce matin, un camion a percuté la berme centrale de l'E25 entre l'aire des Nuttons et la Baraque-Fraiture vers Liège. La chaussée a été fermée vers Liège entre 6h30 et 10h.

Province de Namur-Luxembourg

Il y a eu beaucoup de ralentissements sur l'E411 entre Arlon et Strassen avec plus d'une heure perdue vers Luxembourg.

Bruxelles

Le Tunnel Reyers a été fermé vers le centre suite à un incident. Il a été rouvert depuis 9h40 vers le centre.

Les axes E411 et E40 ont été chargés ainsi que le ring de Bruxelles.