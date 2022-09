Plantu : "On n’a pas de leçons à donner aux Iraniens, aux Chinois…", notre dictature à nous, c’est le marketing

Alors, a-t-il déjà fait preuve d’autocensure, avant de proposer ses dessins à des rédacteurs ? "Je ne connais pas un journaliste, un citoyen, un dessinateur sur la planète qui dise qu’il balance tout ce qui lui passe par la tête", rétorque Plantu.

L’attaque récente de Salman Rushdie a d’ailleurs réveillé la querelle sur la liberté d’expression, un débat qui dure depuis Charlie Hebdo. "C’est une mauvaise période", note le dessinateur. "Chez Cartooning for peace, on rassemble des dessinateurs juifs, chrétiens, musulmans… Et on défend en ce moment des Malaisiens qui ont des problèmes, des Jordaniens, des Russes, des Ukrainiens…"

On n’a pas de leçons à donner aux Iraniens, aux Chinois...

Alors, qui censure ? "Quand je vais en Iran et que j’essaie de libérer un dessinateur emprisonné, là c’est la dictature à l’ancienne", note Plantu. "Mais nous, on fait mieux dans nos pays que j’adore ? Je suis amoureux de la Belgique, je suis amoureux de mon pays, la France. Mais à la fois on n’a pas de leçons à donner aux Iraniens, aux Chinois…"

Notre dictature à nous, c’est le marketing, selon le caricaturiste. "On voit bien qu’il y a beaucoup de médias où la ligne marketing est de temps en temps au-dessus de la ligne éditoriale. Et là, il y a un problème", estime-t-il. "Quand on parle en boucle de la reine, il y a un truc qui ne va pas. Pendant ce temps-là, la France vend des armes à l’Arabie saoudite qui pilonne le Yémen. Et donc du coup, il n’y a pas un ayatollah pour nous dire de parler de ça plutôt que ça. On a mieux, c’est le marketing qui parle."

Alors, qu’est-ce qui bug dans le système ? "Pour le moment, il y a une période de trouille. Ils ont peur", estime Plantu. "En France, on oublie des fois de se lâcher un peu et de se faire plaisir, parce que l’époque est à la trouille", conclut le dessinateur.