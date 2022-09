Plantu, Hergé, un dialogue imaginaire se centre sur les points communs entre les deux dessinateurs. La tentative éclaire surtout les différences. L’actualité est le matériau du premier. L’aventure est l’apanage du second. La fiction prime sur l’état du monde dans l’œuvre d’Hergé. Les événements de l’Histoire offrent une toile de fond aux péripéties du personnage. Tintin a beau être reporter. Il n’écrit pas d’article, sauf un dans l’album " Tintin au Pays des Soviets ". L’écho du monde parvient au lecteur attentif, mais sans créer l’onde de choc que provoque un dessin de presse à teneur politique..

Plantu et Hergé ne se sont pas croisés, mais le jeune septuagénaire se considère comme un enfant d’Hergé et de Charlie Hebdo. Le dessin de Plantu allie le côté sage d’Hergé au côté dévergondé de Reiser. Il a même réuni dans un même dessin Tintin et Gros Dégueulasse lors d’une rencontre post mortem.

Le dessin de presse répond à une exigence de clarté et de simplicité. Il est un art de l’épure. Le trait a le " côté sage " qui l’apparente à la " ligne claire " sans souscrire entièrement à ses règles, mais la lisibilité de Plantu est un héritage du langage graphique de la bande dessinée belge.