Plantes sauvages : la cueillette, le calendrier, mais aussi des règles à respecter

Aller à la cueillette, c’est bien, mais avant de se rendre en forêt, il faut bien être au courant de ce qu’on peut faire et ne pas faire.

On a voulu insister sur le fait qu’en cas de doute sur l’identification, on doit s’abstenir. Car, on ne s’improvise pas cueilleur.

"Chez cuisine sauvage, on a mis dix recommandations en place. On a voulu insister sur le fait qu’en cas de doute sur l’identification, on doit s’abstenir. Car, on ne s’improvise pas cueilleur. On conseille toujours aux gens de partir avec des personnes qui s’y connaissent pour trouver son autonomie petit à petit. On ne peut pas laisser place à l’approximation", continue d’expliquer Lionel.

Il existe aussi une législation qui régule la cueillette. Une législation qui diffère selon les Régions.

Au niveau des règles de base, il vaut mieux cueillir les plantes que l’on sait clairement identifier et s’abstenir en cas de doute. On ne cueille pas les plantes protégées et on diversifie les zones de cueillettes.

"En gros, ce que dit la loi, c’est que tant que c’est réservé à une consommation personnelle et tant que le lieu ou la plante ne sont pas protégés, on peut cueillir. Mais si c’est pour un usage professionnel, c’est totalement interdit", rajoute Lionel.

Et pour ceux qui veulent aller plus loin, que dit le règlement ? En Région wallonne, si l’espèce est intégralement protégée, sa cueillette est interdite. Si elle est partiellement protégée, la cueillette est autorisée moyennant quelques conditions. Et puis, si vous vous trouvez dans une réserve naturelle, sauf dérogation, aucune cueillette n’est autorisée.

Lors de votre promenade en forêt, aucun prélèvement, entendu à titre gratuit, de produits de la forêt ne peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire. Chaque prélèvement doit être fait entre le lever et le coucher du soleil et la quantité maximum autorisée est de deux poignées par personne et par jour pour les fleurs et correspond au contenu d’un seau d’un volume de dix litres par personne et par jour pour les autres produits de la forêt. Enfin, sachez qu’en forêt, l’accès des piétons est interdit en dehors des routes, chemins, sentiers et aires.

Et à Bruxelles ? Là aussi, il y a toute une série de règles qui vont plus loin que celles de la Wallonie avec beaucoup plus d’interdits. Pour Lionel, l’explication est simple, c’est "parce que d’après la Région, il y a une pression humaine trop importante et donc on veut prévenir à la dérive."