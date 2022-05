Plantes marécageuses : une ressource de la planète pour capturer le CO2 encore trop sous-estimée.

Lorsqu'il s'agit de parler des ressources planétaires pour stocker le CO2 dans l'atmosphère, les forêts et les océans sont les plus souvent mentionnées. Mais les plantes marécageuses représentent elles aussi des puits précieux de carbone. C'est la conclusion d'une étude réalisée par une équipe de chercheurs originaires des Pays-Bas, des États-Unis et d'Allemagne. Publiée dans la revue Science, l'étude démontre en effet que les zones humides salées et d'eau douce captent et stockent d'énormes quantités de CO2 grâce aux plantes qui composent ces paysages.

Les plantes marécageuses englobent à la fois les tourbières, les marais salants, les forêts de mangroves et les herbiers marins.

Si elles ne couvrent que 1% de la surface de la Terre, elles séquestrent plus de 20% de tout le CO2 absorbé par les écosystèmes du monde entier.

"Lorsque nous examinons la quantité de CO2 stockée par mètre carré, il s'avère que les zones humides stockent environ cinq fois plus de CO2 que les forêts et jusqu'à 500 fois plus que les océans", explique le co-auteur de l'étude Ralph Temmink, écologiste spécialisé dans l'étude des zones humides et professeur à l'université d'Utrecht (Pays-Bas).