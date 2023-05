Planter un olivier au jardin, une bonne idée ?

En dehors du bassin méditerranéen, l’idéal est de cultiver l’arbuste dans un pot de bonne dimension, rempli d’un substrat drainant contenant des graviers et du sable grossier. Il faut également que le pot puisse assurer une bonne évacuation de l’eau drainée via une couche inférieure de billes d’argile et un trou de sortie qui ne s’obstrue pas. Durant l’hiver, l’arbre séjourne à l’abri. On ne place surtout pas l’olivier à l’intérieur de la maison. Comme il y fait beaucoup trop chaud, il perdrait rapidement ses feuilles. On l’hiverne une pièce froide, bien éclairée et à l’abri du gel. La motte est maintenue légèrement humide. Moyennant toutes ces précautions, un olivier peut nous accompagner durant de longues années.