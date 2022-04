Planter des arbres pour compenser son bilan carbone

Planter des arbres pour réduire son empreinte carbone quand on part en city trip est-ce vraiment une bonne solution ?

Saviez-vous qu’en partant en city trip à Barcelone, vous émettez 310 kilos de gaz à effet de serre ! Evidemment, pour vous donner bonne conscience, la compagnie aérienne vous propose de payer quelques euros supplémentaires… pour "compenser votre empreinte carbone" en plantant des arbres par exemple, c’est cool non ?

L’arbre capte le Co2 via les feuilles, il garde le carbone pour en faire du bois, et rejette ensuite du bon air bien pur. Pourtant, il faut en réalité attendre 23 ans pour qu’il arrive à ce processus. Une fois adulte, votre arbre absorbera environ 25 kilos de Co2/an… Il lui faudra donc 12 ans supplémentaires pour compenser votre City trip.

Si vous faites le calcul, au total, ce sont près de 40 ans qu’il faudra à un arbre pour compenser un petit WE à la Costa Brava.

Et puis qui peut garantir que cet arbre ne sera pas coupé pour nos besoins en bois, détruit par un insecte, une tempête ou un feu de forêt, libérant ainsi d’un coup tout le Co2 stocké ?

Pour compenser les 773 millions de tonnes de Co2 émis chaque année pour transporter des voyageurs, il faudrait planter plus de 31 milliards d’arbres, soit une surface équivalente à l’Amérique du Sud à étaler un peu partout sur terre.

La question n’est donc pas de savoir comment "compenser" ses émissions de gaz à effet de serre, mais plutôt comment les "réduire".

