Planter des arbres pour capter le CO2 que votre avion émet dans l'atmosphère : vous êtes partant ?

En utilisant le calculateur Greentripper, on obtient qu'un aller-retour Brussels-Airport Zaventem-Barcelone équivaut à 0,4 tonnes de CO2. Pour compenser, il faut verser 26,62€ en vue de soutenir un projet.

"Greentripper", explique Anne Robertz, la directrice de l'association bruxelloise de défense de l'environnement, "est un calculateur en ligne qui permet aux voyageurs de calculer leur impact environnemental quand ils voyagent".

Anne Robertz est persuadée que le mécanisme de compensation n'est pas une façon de se donner bonne conscience. Elle contre-argumente: son association "est auditée chaque année par Forum Ethibel, qui est un auditeur reconnu et qui va attester que tout l'argent utilisé l'est pour réduire ces tonnes de CO2 justement." Autrement dit, " Et donc, une tonne de CO2 qui va être compensée va être utilisée pour réduire une tonne de CO2 dans les projets sélectionnés."