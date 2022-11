Plantation folklorique d'arbres au bois de la Cambre

Cette action folklorique de plantation d'arbres s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine de l'Arbre, une initiative de l'échevine Jellab. Entre le 14 et le 20 novembre, toutes sortes d'activités seront organisées sur le thème "L'arbre, indispensable à la vie en ville ?", allant d'ateliers participatifs sur la plantation d'arbres ou la taille d'hiver, à des ateliers de dessin et des promenades botaniques. En plusieurs endroits, le service des espaces verts distribuera également des arbres et des arbustes.

"Au total, ce sont près de 25 arbres fruitiers et 200 arbustes qui seront plantés dans les espaces publics bruxellois par les concitoyens et nos services. Ceux qui le souhaitent auront également la possibilité de recevoir un des milliers d'arbres ou d'arbustes provenant des Serres de Sterrebeek pour rendre leur environnement domestique plus vert également", a expliqué l'échevine bruxelloise.