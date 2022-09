Plantation de bulbes de printemps en pleine terre

En fin de saison, les bulbes printaniers peuvent rester en terre comme les crocus, les muscaris, les perce-neige, les jonquilles, narcisses, tulipes botaniques… Ils se naturaliseront formant des tapis toujours plus florifères d’année en année et prolifèrent avec un minimum de soins.

Il faudra par contre déterrer et conserver à l’abri du gel les bulbes d’été comme les glaïeuls, les lys, les dahlias ou encore les iris. Arrachez délicatement les bulbes uniquement lorsque les feuilles sont complètement affaissées et desséchées. Stockez les bulbes dans un lieu sec, sombre, aéré mais non chauffé et à l’abri du gel. Ils peuvent rester à l’air libre étalés sur une feuille de papier dans une caissette ou encore enveloppés individuellement dans du papier.