Plantation d'échalote et d'ail au jardin

L'échalote a un goût moins prononcé que son cousin l'oignon, alors ne vous privez donc pas de ses multiples saveurs dans vos préparations culinaires !

Luc a opté pour l'échalote grisette qui se plante de septembre à décembre. Drainez bien la terre. Tracez des rangs tous les 20 cm. Enfoncez les échalotes en terre, pointe vers le haut en veillant à laisser le sommet affleurer à la surface. Espacez-les de 20 cm car chaque échalote va donner naissance à 3 ou 4 nouvelles échalotes, il leur faut donc de la place !

L'ail est de la variété Germidour. Préparez un terrain souple. Séparez les caïeux et plantez-les la pointe vers le haut en veillant, comme pour l'échalote, à laisser le sommet affleurer à la surface dans des sillons distants de 25 cm, à 5 cm de profondeur et en les espaçant de 10 cm minimum.

A noter que ces proches parents de l'oignon, du poireau et de la ciboulette craignent l'humidité et donc l'eau stagnante. Plantez-les dans un sol bien drainant. Préférez un binage et un très léger arrosage au risque de voir les bulbes pourrir ou semez-les encore sur une petite butte afin que l'eau s'écoule.

La séquence a été tournée au jardin Jean Massart, géré et entretenu par l'IBGE