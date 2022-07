Planification écologique : "Le nœud du problème, c’est la conciliation des intérêts en présence"

Même si on en parle beaucoup ces derniers temps, ce concept n’est pas neuf. Depuis des dizaines d’années, on constate "une utilisation croissante de la planification écologique. Le droit européen l’impose dans différents domaines. Ce sont des outils qui sont classiques dans les politiques publiques".

Charles-Hubert Born ajoute que "la planification n’est pas là pour diriger l’économie mais pour la réorienter vers une économie bas carbone et respectueuse de la biodiversité." Et ce, "même s’il est clair que le noeud du problème, c’est la conciliation des intérêts en présence." Il explique : "Comment affecte-t-on les terres à des activités humaines tout en préservant la nature, l’eau ? Le territoire n’est pas illimité et on doit concilier énormément d’intérêts. C’est très compliqué mais la manière d’y arriver est d’objectiver le débat en amenant des données scientifiques rigoureuses. "