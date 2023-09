"Planètes", l’épopée spatiale à couper le souffle de Makoto Yukimura

Makoto Yukimura s’impose dès sa première œuvre comme un artiste à suivre de très près. "Vinland Saga", sa deuxième réalisation, confirmera son immense talent. Avec "Planètes", l’auteur nous propulse dans l’immensité et l’incommensurable. Ses planches sont d’une beauté rare, d’un réalisme inouï. Il excelle et offre aux lecteurs des paysages somptueux qui s’étalent bien souvent sur des doubles pages à couper le souffle.

Yukimura nous rappelle à quel point l’être humain n’est rien dans l’immensité de notre univers infini. Et si les premières pages du manga semblent nous faire croire que l’humanité est parvenue à dompter l’espace, on comprend très rapidement qu’il n’en est rien. L’espace est mortel et il est partout. De ce simple postulat l’auteur parvient avec intelligence à questionner les fondements de la nature humaine et de notre société. Relations humaines, rapport entre l’Homme et l’espace, angoisses existentielles, rêves et ambitions, amour, vie de famille ou encore écologie, les pistes de réflexion semblent innombrables. L’aventure spatiale se transforme en voyage introspectif presque philosophique. Le tout porté par un scénario envoûtant et des personnages qui, pages après pages, se dévoilent. Jusqu’à finalement laisser une trace permanente chez le lecteur.

On ne peut que rester admiratif face à la profondeur de cette série qui s’élève aisément au rang de chef-d’œuvre. "Planètes" est disponible en trois tomes aux éditions Panini Manga.