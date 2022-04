Planète Terre : en 1992 la région bruxelloise se lance dans le tri sélectif

En cette journée mondiale de la terre, on remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1992 avec un sujet du Journal Télévisé présenté par le tout jeune François de Brigode . Dans ce reportage, il sera question du lancement du tri sélectif en région Bruxelloise.

L’occasion de rappeler que la Belgique est un des pays qui recyclent le plus avec l’Allemagne.

" A vos poubelles, dorénavant il ne faudra plus mélanger le plastique et le verre. Les habitants de cinq communes bruxelloises vont maintenant trier leurs déchets dans leur cuisine où vous préférez dans votre cave ".

Au moment de l’achat, faites attention cela vous évitera de trier de trop. Voici quelques conseils.

Pour le personnel de tri, tout cela à l’air très simple mais une fois que l’on passe à l’acte cela n’est pas du tout évident pour les travailleurs de l’ombre.

Regardez plutôt !