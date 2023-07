Planetarium de Bruxelles : le buste de Copernic restauré par la Pologne

C’est une sculpture discrète, située au pied du dôme du Planetarium de Bruxelles, sur le plateau du Heysel. Elle représente l’astronome Nicolas Copernic à qui l’on doit la théorie de l’héliocentrisme, selon laquelle la terre tourne autour du soleil.

Pour célébrer le 550e anniversaire de la naissance du scientifique, l’Institut polonais de Bruxelles avec le financement du ministère de la Culture et du Patrimoine national de Pologne a entrepris la rénovation de son buste. Une restauration qui a permis de redonner un coup d’éclat à ce visage qui accueille les visiteurs du Planétarium.

Un buste en bronze et non en pierre

"La sculpture, réalisée en 1973 par l’artiste polonaise Ludwika Nitschowa (1889-1989), représente la tête d’un homme aux cheveux mi-longs légèrement bouclés, avec des traits de visage marqués caractéristiques de l’iconographie de Copernic, des sourcils proéminents, des yeux en amande et un grand nez", explique l’Institut polonais. "Comme dans beaucoup d’autres villes du monde, le scientifique est le patron d’une importante institution astronomique."

"Connu comme l’auteur de la 'Sirène de Varsovie' et de nombreuses sculptures monumentales de Polonais célèbres, Nitschowa, quelques années après la réalisation de la sculpture de Nicolas Copernic (Mikołaj Kopernik) au Palais de la culture et de la science de Varsovie, entreprit un nouveau projet dédié à ce scientifique exceptionnel, cette fois à l’occasion du 500e anniversaire de sa naissance", ajoute l’Institut. "Il s’agit ici d’un buste réalisé en bronze, et non en pierre, avec d’autres moyens formels et esthétiques."

Le buste de Copernic est placé sur un piédestal bas et un socle, sur lequel figure une inscription gravée et dorée. Sous 'KOPERNIK', on peut lire un message en trois langues sur une plaque en bronze : "Don des Belges et des Polonais, à l’occasion du 500-ième anniversaire de la naissance de l’astronome polonais Nicolas Copernic".