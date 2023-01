Planet 13 : à quoi ressemble le plus grand magasin de marijuana au monde ?

Planet 13 vient d’ouvrir à Las Vegas et compte 10.400 mètres carrés entièrement dédié au cannabis.

Certains Etats ont rendu la consommation de cannabis légale, c’est donc le cas du Nevada où les adultes de 21 ans et plus peuvent légalement en consommer. Après New York qui ouvrait une boutique de cannabis, au tour du plus grand magasin du monde de voir le jour.

Le second magasin de la marque vient d’ouvrir ses portes dans une des villes les plus connues pour ses excès aux USA : Las Vegas. Hypermarché mais également complexe de divertissement, Planet 13 propose des activités de divertissement et d’art, vous pouvez même regarder des robots en train de préparer la commande que vous avez passée.

Dans une interview pour Unilad, le cofondateur Bob Groesbeck a révélé le produit le plus populaire : Medizin flower (la "fleur de Medizin"), "toute la génétique des plantes Medizin est sélectionnée à la main, et nous accordons une attention particulière au processus de culture des souches pour nous assurer que tous les produits de cannabis Medizin sont les meilleurs de leur catégorie."

Et si le nom vous laisse perplexe, le 13 fait référence à la 13e lettre de l’alphabet, le M de Marijuana...