Plan Transport SNCB en Brabant wallon : davantage de trains en soirée et le week-end et des gares plus accessibles

Le nombre de navetteurs entre le Brabant wallon et la capitale est énorme ! Sur les routes, comme sur le rail, la saturation n’est pas neuve. D’où la volonté d’augmenter l’offre ferroviaire entre Bruxelles et le Brabant wallon, notamment. "Pour le Brabant wallon, c’est un enjeu important", souligne Simon Moutquin. "Depuis le Brabant wallon, on va à Bruxelles pour travailler, pour y voir de la famille, étudier, faire une sortie,… Le lien est très concret avec la capitale. D’où les importants investissements prévus, pour améliorer les liaisons, l’offre de trains (avec une amplitude élargie), les fréquences, le confort aussi. Il est également important de moderniser les gares dans la province. Par exemple à Ottignies, où une toute nouvelle gare verra le jour. C’est vraiment nécessaire, car cette gare est une des plus fréquentées du pays".

Les nombreux étudiants, travailleurs, commerçants et autres habitants de Louvain-la-Neuve profiteront aussi des améliorations annoncées. "Il y aura des nouvelles lignes directes pour Louvain-la-Neuve", explique Simon Moutquin. "Le plan prévoit aussi des réductions sur les billets de train. Nous aimerions d’ailleurs arriver à la gratuité pour certains publics". Un plan ambitieux qui nécessitera un financement important, dans un contexte économique délicat.