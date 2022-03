Plan taxi: action à Bruxelles contre la saisie des voitures sous licences LVC flamandes et wallonnes

Au moins 90 voitures, selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, et jusqu'à plus de 150, selon les organisateurs, roulent depuis mardi matin dans la capitale pour réclamer la fin des saisies des véhicules sous licences LVC (Location de Voiture avec Chauffeur) flamandes et wallonnes qui utilisaient l'application Uber à Bruxelles.

Les chauffeurs se sont rassemblés à compter de 09h00 avenue de Tervueren. Ils se sont mis en route un peu après 10h30 en direction du Parlement bruxellois pour finir devant le cabinet du Ministre-président du gouvernement Rudi Vervoort (PS).

Ils s'attendent à ce qu'une délégation soit reçue à ces deux endroits par des parlementaires et des représentants du gouvernement.

Les conducteurs ont klaxonné sur leur parcours, et ont quelque peu perturbé circulation en chemin, en passant par la rue de la Loi et la petite ceinture. "On manifeste pour faire arrêter les saisies des voitures sous licences wallonnes et flamandes, mais nous voulons aussi montrer notre union pour le plan Taxi, qui se profile", a souligné Fernando Redondo, le président de l'Association belge des chauffeurs de limousine (ABCL).

Il a ainsi appelé les chauffeurs LVC sous licences bruxelloises à se mobiliser pour soutenir leurs collègues.

Le parquet de Bruxelles a octroyé début mars, moyennant une caution de 4.000 euros par véhicule, la mainlevée des saisies des voitures sous licences LVC flamandes et Wallonnes. Cela concerne 30 et 40 véhicules depuis janvier. Les chauffeurs seront cités à comparaître devant le tribunal de police.

Il lui incombera de décider si les charges avancées par l'agence régionale Bruxelles Mobilité pour justifier des saisies sont ou non établies. Si ce n'est pas le cas, les cautions versées seront rendues aux conducteurs.

Le montant de 4.000 euros fixé correspond à celui de l'amende minimale qui peut être réclamée par le tribunal de police.

Une requête en annulation a par ailleurs été introduite début février devant le Conseil d'État par la société Uber, l'ABCL et l'Union syndicale des chauffeurs privés (USCP). Elle vise la note d'information de Bruxelles Mobilité, interdisant aux chauffeurs sous licences LVC flamandes et wallonnes de travailler à Bruxelles, qui a été annexée à l'ordonnance dite "Sparadrap".

A la suite d'une procédure judiciaire à l'initiative des représentants des taxis, la cour d'appel de Bruxelles a confirmé fin novembre que la pratique de la multinationale Uber était contraire à la réglementation régionale existante et des astreintes ont été fixées. Une ordonnance dite "Sparadrap" a alors été votée en décembre dans l'attente du plan Taxi qui doit revoir les règles du secteur.