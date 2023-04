Plan SNCB : "le gouvernement doit faire du train la colonne vertébrale de la mobilité", affirme Georges Gilkinet

L’objectif, dit-il, "c’est de faire de la mobilité une liberté pour tout le monde." Il espère dès lors voir davantage de personnes dans les trains avec des trains plus fiables, plus accessibles et plus confortables, "ce à quoi on travaille" et qui "se mettra en œuvre progressivement". Si tout cela se concrétise "je pense qu’on aura bien travaillé".

Le ministre de la Mobilité rappelle aussi qu’il n’y avait plus eu de contrat entre l’État fédéral et les entreprises publiques de chemin de fer (SNCB et Infrabel, ndlr) depuis dix ans. "Et bien maintenant on a un contrat à dix ans financé. Et pour les trois prochaines années, on sait les trains supplémentaires qu’on veut mettre en place, notamment les vendredis soir, le samedi soir, vers les villes pour permettre la vie culturelle, la vie économique et le retour en sécurité chez soi."