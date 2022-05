Plan Routes : la Ville de Charleroi inaugure son 500e chantier de voirie

Les rénovations des routes sont indispensables mais elles ont aussi un coût : environ dix millions d’euros par an, majoritairement financés par la ville. À cause du mauvais entretien, le budget a été multiplié par 20 en dix ans. Eric Goffart est échevin des Travaux à la ville. C’est lui qui a lancé le projet il y a dix ans et qui en a encore la charge aujourd’hui. "D’ici à la fin 2022, chaque semaine, toutes les semaines, sans discontinu à Charleroi depuis dix ans on rénove une rue. Cette année, depuis le 1er janvier, on a déjà rénové 38 rues. Si on continue à ce rythme-là, cette année on va flirter avec les 100 rues rénovées à Charleroi. C’est un résultat jamais atteint." Jusqu’à présent, 330 kilomètres de voirie ont été restaurés.