Plan Oxygène : Leuze reporte son projet de nouvelle piscine communale et le CPAS resserre ses services

Les Leuzois devront encore attendre pour leur nouvelle piscine communale. Le budget initialement prévu pour ce projet était de 4,9 millions d’euros… Avec l’augmentation du coût des matériaux et de l’énergie, la facture annoncée gonflait à 7 millions. Impayable, quand on sait que les subsides eux, ne connaissent pas l’indexation. La Ville a donc décidé de reporter ce chantier, en attendant des temps plus favorables.

La piscine actuelle sera sécurisée et moyennant une diminution des horaires, restera en fonction. Au total, les investissements leuzois effectifs ne pourront pas dépasser 30% du budget extraordinaire qui leur est consacré, histoire de limiter le poids de la dette à l’avenir.