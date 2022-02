Plan National de Sécurité : une feuille de route pour les policiers durant quatre ans mais il faut des moyens

Le procureur général Ignacio de la Serna a eu des mots durs indiquant dans le Soir :" la mafia prend possession du pays " soulignant la difficulté du troisième pouvoir du pays à faire face à des phénomènes criminels transnationaux que les arrondissements judiciaires seuls ne peuvent pas contrer.

Dans "Déclic" sur La Première, le procureur général de Mons a indiqué que dans des arrondissements comme Anvers et Bruxelles les procureurs en arrivent à devoir faire des choix au niveau de la criminalité grave et organisée : "en disant ce dossier là on va laisser tomber, on va plus les poursuivre parce qu'il n'y a plus les moyens. Cela ne nous est jamais arrivé! On a toujours fait des choix au niveau du ministère public mais jamais dans des matières comme celle-là parce que c'est tellement important et violent que là c'est d'office prioritaire ". Une situation qui implique logiquement de renforcer le pôle fédéral de la Justice en le dotant de moyens financiers à la hauteur des défis rencontrés.