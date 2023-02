Plan industriel "Green deal" : une base excellente, mais gare à la course entre pays européens, selon Alexander De Croo

La proposition de plan industriel vert de l’UE, présentée mercredi par la Commission européenne pour répondre entre autres aux subsides massifs américains, constitue une "excellente base de discussion" pour le sommet européen de la semaine prochaine, a réagi le Premier ministre belge Alexander De Croo. Il met toutefois en garde contre une politique qui générerait une course aux subventions entre pays européens.

"La Commission fait des choix justes et stratégiques dans sa communication, en s’engageant pour la technologie verte et le renforcement de l’industrie en Europe. Pour la première fois depuis longtemps, l’Europe mènera à nouveau une politique industrielle, et c’est une bonne chose", a commenté M. De Croo auprès de Belga, par la voix d’un porte-parole. "Mais cette politique ne peut se reposer principalement sur les subsides nationaux. Cela conduirait à des distorsions du marché intérieur, et cela finit toujours par une course vers le bas entre pays européens", met en garde le Premier ministre.