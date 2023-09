Plan incliné de Ronquières : la navigation a bel et bien repris sur le canal Bruxelles-Charleroi

La navigation a repris à partir de samedi à 06h00 sur le canal Bruxelles-Charleroi, dix jours après le défaut détecté sur le bac n°2 du plan incliné de Ronquières et l’arrêt de tout trafic fluvial. Le régime d’exploitation de l’ouvrage pourrait être revu prochainement, a indiqué vendredi après-midi le SPW Mobilité et Infrastructures.

Ces derniers jours, les équipes du SPW Mobilité et Infrastructures (SPW MI) sont intervenues avec l’objectif de rouvrir l’ouvrage hydraulique le plus rapidement possible à la navigation. Les travaux entrepris ont permis de garantir la sécurité nécessaire tant pour l’intégrité du plan incliné que pour les usagers, assure le SPW Mobilité et Infrastructures.

Les bateaux peuvent donc à nouveau emprunter le plan incliné de Ronquières du lundi au vendredi de 06h00 à 22h00, le samedi de 06h00 à 19h30 et le dimanche de 09h00 à 18h00.

"Il est possible que le régime d’exploitation de l’ouvrage soit revu prochainement, en fonction des observations qui seront réalisées sur le terrain, en lien avec le comportement du plan incliné lors des translations", a annoncé la porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures Sarah Pierre. "En effet, un monitoring accru de l’ouvrage va être poursuivi dans les prochaines semaines pour identifier les causes de l’usure inhabituelle constatée et y remédier."

Le trafic fluvial sur le canal Bruxelles-Charleroi avait été mis à l’arrêt par précaution le 22 août à hauteur du plan incliné de Ronquières. Une inspection de sécurité menée tous les deux jours, depuis la remise en fonction du bac le 14 juillet dernier, après de longs mois de maintenance, avait révélé un défaut technique.