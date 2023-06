Plan incliné de Ronquières : la circulation des bateaux devrait reprendre en juillet

Une des portes permettant l'accès des bateaux dans un bac du Plan incliné de Ronquières s'est effondrée samedi après-midi, après le bris d'un câble. Le trafic fluvial sur le canal Charleroi-Bruxelles, toujours interrompu, devrait pouvoir reprendre en juillet dans le deuxième bac de l'ouvrage, a indiqué mercredi Dominique Simon, inspecteur général du Département des Voies hydrauliques de Charleroi et Namur.

Le bac numéro 2 est, quant à lui, en travaux de rénovation depuis 2018. Ces travaux sont en phase de finalisation. "Le Plan incliné de Ronquières fonctionne avec deux bacs totalement indépendants", a expliqué mercredi à Belga M. Simon.

Le bac impacté doit subir une profonde rénovation

L'avarie sur le bac numéro 1 est arrivée sur un câble de la porte amont. "La porte s'est mise en travers. Les travaux ont commencé, mais une poutre d'absorption de choc est tombée dans le bac et il y a des doutes quant à une éventuelle brèche au niveau de l'étanchéité de ce bac. (..) La journée de mercredi est consacrée à tenter de la redresser. Le but est d'arriver à libérer le bateau qui s'y trouve depuis samedi, soit par le bas de Plan incliné si l'étanchéité est bonne, soit par le haut, dans le cas contraire. Des travaux devraient en tout cas être effectués sur le bac endommagé et qui prendront un certain temps. Mais ce bac doit de toute façon entrer dans sa phase de rénovation profonde."

"Nous allons proposer de passer le plus vite possible en exploitation sur l'autre bac, qui sort de sa rénovation profonde. Nous estimons la remise en service de ce deuxième bac dans les quatre à cinq semaines." Entre dix et douze passages de bateau via le Plan incliné ont lieu quotidiennement à Ronquières. La circulation des bateaux a été déviée vers l'est via Liège ou vers l'ouest via Gand.