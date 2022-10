Plan hiver contre le coronavirus en Belgique : les tests PCR ne seront plus nécessaires pour les premiers symptômes, l’auto-test privilégié

L’auto-test est fortement recommandé en cas de contact rapproché (au sein du même foyer par exemple) avec des personnes fortement immunodéprimées ou lorsque l’on est prestataire de soins.

Fini les tests PCR ?

On le comprend donc, le test PCR n’est plus privilégié, au profit des auto-tests. Reste que le test PCR sera systématiquement demandé à certaines occasions, notamment pour les personnes asymptomatiques qui sont admises dans les services hospitaliers accueillant des patients vulnérables (ex. : gériatrie, hématologie, dialyse, oncologie, soins intensifs, transplantation).

Le SPF Santé publique ne recommande plus de tester systématiquement les nouveaux résidents des maisons de repos et de soins, par exemple.