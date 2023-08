Plan Good Move à Bruxelles : "Un tel degré d’amateurisme fait extrêmement peur", selon Olivier Willocx (BECI)

Le plan Good Move était lancé il y a un an à Bruxelles. Interrogé sur La Première, Olivier Willockx, administrateur délégué de BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry, fédération patronale bruxelloise) juge que ce n’est pas une réussite "et c’est normal ; dès que vous faites une transformation vous faites un choc à une économie ou à un système". Il est difficile de juger de l’impact économique du plan de mobilité, mais "on voit un exode d’une série d’activités et un certain nombre d’entreprises qui sont très gravement en difficultés aujourd’hui au centre-ville. Quand on discute avec d’autres villes, elles sont ravies de la politique Good Move : c’est une politique qui favorise les autres villes".

Mais ce modèle n’est pas transposable partout, selon lui. Par ailleurs, il conteste la façon dont les responsables politiques bruxellois ont communiqué au sujet de la mise en œuvre du plan : "La performance d’une ville ne se mesure pas par des variations de taux de croissance et d’évolution des modes de déplacement, mais à une vision globale sur la ville. Est-ce que la ville attire ou pas ? Le meilleur indicateur c’est la démographie. Depuis deux ans, l’attractivité diminue, selon les chiffres de la Région".

En résumé, s’il faut faire un bilan du plan, il dit : "Je pense que la vision est juste, la manière dont on l’a expliqué et préparé est absolument de l’amateurisme, même pas éclairé. Quand vous oubliez de consulter les pompiers pour faire un plan de mobilité, c’est que ce n’est pas sérieux de la part de politiques qu’on paie pour faire un boulot normalement sérieux. On peut défendre l’idée qu’on veut faire les choses rapidement en sortie de Covid, mais quand on a quelques années pour le préparer, un tel degré d’amateurisme fait extrêmement peur".

Pour Olivier Willockx, pour préparer sérieusement un plan qui veut inciter les gens à aller à pied, il aurait fallu un ou deux ans à l’avance faire la réfection des trottoirs, modifier le plan de circulation des transports en commun, réfléchir à l’accès aux parkings de dissuasion, faire les travaux sur la petite ceinture avant ceux sur le centre-ville. Il n’y a pas de vision d’ensemble, juge-t-il.