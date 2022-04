Plan européen d’interdiction de substances chimiques : "C’est assez compliqué de toutes les éviter"

Après de multiples reports, dus notamment à la résistance acharnée de l’industrie, la Commission Européenne a publié lundi son plan d’interdiction de substances chimiques toxiques des produits de grande consommation d’ici à 2030.

En quoi consiste ce plan ? Quelles sont les restrictions ? Avec quel objectif ? Elise Vitali, Policy Officer for Chemicals au EEB (Bureau Européen de l’Environnement) l’évoquait dans matin Première : "Il y a 40 groupes de substances chimiques qui sont pour le moment mis sur cette feuille de route. Il peut y avoir des conséquences variées, que ce soit pour la santé ou pour l’environnement. Et d’ailleurs, l’interdiction est basée sur le danger de ces substances présentes pour la santé, mais également pour l’environnement. Aujourd’hui, j’ai eu la liste des articles dans lesquels ils sont présents. C’est assez compliqué de tous les éviter. On peut essayer d’éviter d’utiliser certains plastiques, se tourner vers des composants qui sont un peu plus inertes comme dit. Mais ces composants sont aussi présents dans les peintures, les meubles, etc. Donc c’est vraiment aux pouvoirs d’agir et s’assurer que ces substances ne sont pas présentes".

"Il peut aussi y avoir des substances qui s’accumulent dans notre organisme. Certains de ces composés sont cancérigènes, toxiques pour la reproduction. Certains sont aussi liés à une baisse d’efficacité de certains vaccins puisqu’ils ont un impact sur notre système immunitaire. Donc il y a vraiment une pléthore d’effets qui peuvent être dérivés ou issus de ces produits chimiques sur la santé et l’environnement".