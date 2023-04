Plan de relance wallon : un an après, 92% des projets sont sur les rails

Le gouvernement et ses partenaires avaient d’abord identifié des prérequis, c’est-à-dire des choses à mettre en œuvre en priorité pour que le reste du Plan de relance puisse se réaliser et être efficace.

Un outil de monitoring a été mis en place, "pour mesurer l’état d’avancement des projets et surtout de lever les freins identifiés par les acteurs" souligne Jean-François Tamellini, Secrétaire-général de la FGTB wallonne et président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental de la Wallonie. En partant des réalités de terrain, un travail a aussi été mené pour améliorer les processus réglementaires, par exemple "améliorer et accélérer les procédures auprès de l’administration des Finances" ou encore accélérer les octrois de permis, explique Jean-François Tamellini.

Un travail a aussi été mené pour que davantage d’entreprises wallonnes décrochent des contrats pour les commandes publiques en Wallonie. "On ne peut plus se permettre de perdre ces commandes en Wallonie", relève le président du CESE.

Un projet de développement d’une filière "bois feuillu" en Wallonie a aussi été mis sur les rails. C’est un exemple de projet destiné à augmenter la production en Wallonie.

Les 42 projets retenus il y a un an par le gouvernement et ses partenaires ont autant d’objectifs économiques que sociaux et environnementaux. C’est un équilibre entre ces trois types d’objectifs que l’on cherche à atteindre. Des projets en matière de lutte contre la précarité, en matière de recherche et développement et en matière d’infrastructure énergétique et en matière de formation sont déjà enclenchés.

Certains projets qui créeront directement de l’activité économique sont aussi lancés. On parle ici de la filière bois, un projet d’économie circulaire dans la construction et la métallurgie, de la rénovation énergétique des bâtiments, de la filière hydrogène, de la filière agroalimentaire et de l’accueil de la petite enfance. Autant de projets qui "créent de l’emploi direct et indirect en Wallonie et qui sont initiés", relève Jean-François Tamellini.