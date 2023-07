Plan de relance : Thomas Dermine annonce des projets "absolument révolutionnaires dans lesquels la Belgique peut avoir un leadership mondial"

Les conditions sont réunies pour que les autorités européennes débloquent les fonds à destination de la Belgique, explique le secrétaire d’Etat à la Relance Thomas Dermine (PS), interrogé sur La Première : le gouvernement a présenté sa réforme des pensions, "une réforme équilibrée et qui répond point par point à ce qui était demandé par l’Europe et qui assure que, à long terme, nos pensions puissent être assurées pour nos enfants et nos petits-enfants". Ce plan sera soumis à l’interprétation du Collège des commissaires européens, "on aura la réponse d’ici fin octobre. On peut dire que la Belgique a bien fait ses devoirs".

Dans le cadre de la reprise après la pandémie, la Belgique aurait dû recevoir 5,9 milliards d’euros de l’Europe, mais la Belgique "a reçu 1,5 milliard de moins, et cela a été une mauvaise surprise, parce que la réaction de l’économie belge au Covid a été meilleure qu’attendue parce qu’on a mieux que d’autres protégé le pouvoir d’achat, ce qui a fait redécoller l’économie plus rapidement en 2021. On ne pouvait plus financer une série de projets majeurs pour la transition en Belgique et on a donc utilisé d’autres enveloppes budgétaires pour pouvoir continuer à investir, parce que je pense que la transition vers une économie décarbonée est une question d’investissements dans nos infrastructures. On garde cette ambition et on finance même des projets additionnels qui sont absolument révolutionnaires dans lesquels la Belgique peut avoir un leadership mondial, par exemple dans le démantèlement nucléaire. Toutes les centrales de première et deuxième générations vont être démantelées dans les 20 à 30 ans qui viennent, on a toute l’expertise en Belgique pour construire une filière industrielle sur le démantèlement. Dans les centrales nucléaires il y a une série de composants métallique qui sont faiblement ou pas du tout radioactifs et en Wallonie on a une tradition séculaire dans la métallurgie et des capacités technologiques de traiter ces déchets. On va commencer par le faire sur les quelques réacteurs belges qui vont être démantelés mais, à l’avenir, on pourra se positionner sur les marchés internationaux et développer en Belgique de l’emploi et des perspectives à long terme".

La nouvelle mouture du plan de relance s’élève à 5,3 milliards d’euros. Parmi les projets de ce plan il y en a un "absolument révolutionnaire en mer du Nord pour construire du photovoltaïque en mer", selon Thomas Dermine, "la Belgique sera le premier pays qui aura des parcs immenses de photovoltaïque flottant en mer, à côté et au milieu des éoliennes, connectés sur le câble des éoliennes et en des zones où il n’y a pas de risque avec la navigation maritime".