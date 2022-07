Plan de relance européen : la Commission verse une deuxième tranche de subventions à l’Espagne

La Commission européenne a versé vendredi une nouvelle tranche de fonds de relance à l’Espagne, un des bénéficiaires majeurs des subventions de la "Facilité pour la reprise et la résilience" mise en place par l’UE. L’Espagne a fait état de la réalisation de 40 nouvelles étapes (investissements, réformes) dans la mise en œuvre de son plan national de relance, "couvrant plusieurs réformes dans les domaines de la transition verte et juste, du marché du travail, des retraites, des professions réglementées, de la connectivité numérique et de la R&D", indique l’exécutif européen.

Après évaluation de cet avancement, une tranche de 12 milliards d’euros a été libérée, après les 10 milliards versés en décembre dernier et le pré-financement de 9 milliards (versé en août 2021).