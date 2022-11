Plan de relance européen : la Belgique demandera une première tranche de subventions début janvier

La Belgique introduira début janvier auprès de la Commission européenne une demande pour toucher une première tranche de subventions liées à son plan de relance. Une seconde demande suivra à l'été prochain.

Le secrétaire d'Etat à la Relance Thomas Dermine (PS) l'a annoncé lundi après-midi en commission de l'Economie de la Chambre, lors d'un échange de vues sur le suivi du plan de relance et de résilience du pays. La réforme des pensions est un des "jalons" exigés pour cette première tranche, et le principal élément qui coinçait ces derniers mois. Mais le secrétaire d'Etat ne s'alarme pas: "on est occupé, avec la Commission, à une évaluation de cette réforme. Je ne vois pas, en ce moment, de situation d'urgence", assure-t-il, interrogé à ce sujet par Katrien Houtmeyers (N-VA) et Thierry Warmoes (PTB).

La demande de la Belgique portera sur 847 millions d'euros, "dont 179 pour le fédéral". La Belgique avait remis son plan de relance à la Commission fin avril 2021, il avait ensuite été approuvé à la mi-juillet. Le pays a reçu peu après 770 millions d'euros de "préfinancement", l'enveloppe totale attendue étant de 4,5 milliards d'euros de subventions issues de la Facilité pour la reprise et la résilience (principale enveloppe de NextGeneration EU, l'instrument de reprise post-pandémie imaginé par l'UE fin 2020).