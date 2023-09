Plan de relance de l’Union européenne : la Belgique deuxième plus petit emprunteur

Avec sa demande de 264,2 millions d’euros de prêts "FRR" dans le cadre du grand plan de relance NextGenerationEU, la Belgique est le deuxième plus petit emprunteur parmi les États membres qui ont sollicité ces crédits à taux avantageux, ressort-il vendredi d’une vue d’ensemble finale dressée par la Commission.

Ainsi, 13 États membres sur 27 auront recours aux prêts "FRR" (facilité pour la reprise et la résilience) du plan de relance post-covid, pour un total de 292,6 milliards d’euros, soit une utilisation de 76% du montant de ces prêts UE disponibles. Certains les ont demandés d’emblée, d’autres, comme la Belgique, lors de la révision de leur plan cet été.

Parmi ces États emprunteurs, seul Chypre a sollicité moins que la Belgique : 200,3 millions d’euros. Les plus gros emprunteurs sont l’Italie (122,6 milliards), l’Espagne (84,2 milliards) et la Pologne (34,5 milliards). Les demandes de prêt sont à présent évaluées par la Commission et devront être approuvées par le Conseil.

Initialement, les demandes belges à la FRR ne portaient que sur des subventions, pour un montant de 5,9 milliards d’euros. Mais la bonne reprise de l’économie belge en 2021 et 2022 a eu pour effet pervers de réduire ce montant à 4,5 milliards. Avec les aménagements permis au stade de la révision des plans nationaux (réserve Brexit, allocation RePowerEU, prêt), dont l’échéance était ce 31 août, le plan belge révisé porte désormais sur 5,3 milliards d’euros de fonds FRR. Parmi les 14 États membres qui n’ont pas eu recours aux prêts FRR, on retrouve la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg.