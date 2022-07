Plan de relance de l'UE : le fédéral maintient ses investissements et compensera la perte européenne

Le conseil des ministres a décidé vendredi que le financement des projets d'investissement fédéraux prévus dans le cadre du Plan de relance national soutenu par l'Europe serait garanti à hauteur de ce qui était prévu en avril 2021, lors de la soumission des projets belges à la Commission européenne, et ce malgré la baisse de l'enveloppe européenne confirmée le 30 juin, a annoncé le secrétaire d'Etat à la Relance, Thomas Dermine.

La Commission européenne a alloué à la Belgique un montant de 4,52 milliards d'euros de subventions dans le cadre de l'instrument de relance post-Covid (la Facilité pour la reprise et la résilience), soit une baisse de près d'un quart par rapport aux 5,9 milliards initialement estimés, en raison d'une reprise de l'économie belge plus rapide que prévu. Cette réduction nécessite un ajustement intra-belge puisque le niveau fédéral et les différentes entités fédérées ont droit à une part.