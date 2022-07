Plan de lutte contre le racisme adopté par le gouvernement fédéral, les Régions invitées à le compléter

Le plan prévoit que la question du racisme sera incluse dans la formation de la police et des acteurs en matière d’asile et migration. Il s’agira notamment d’être plus attentif lors de contrôles et d’inspections pour éviter tout caractère arbitraire. Il est question de promouvoir un profilage "professionnel", ce qui désigne un mode de fonctionnement suivant certaines règles à chaque étape d’un contrôle d’identité, où les raisons de son utilité sont objectivées et où l’on développe une approche correcte vis-à-vis des personnes contrôlées.