Plan de circulation bruxellois : "les problèmes repérés ne sont pas étonnants" selon Bart Dhondt

Quant aux retards subis par les bus de la Stib et de De Lijn, eux aussi englués dans le trafic, ils devraient se résorber. "L’objectif, c’est qu’il y ait moins de trafic afin que les transports en commun puissent rouler de manière plus fluide. Les filtres placés notamment du côté de la rue Royale doivent permettre aux bus et aux trams de circuler plus facilement" et donc d’être ponctuels, a conclu l’échevin.

Les remarques sur le nouveau plan de circulation peuvent être introduites sur le site www.bruxelles.be/goodmove. Une adresse mail et un numéro de téléphone y sont également disponibles.