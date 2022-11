En 2021, Edouard Van Praet, jeune artiste belgo-canadien, sortait un premier EP: Doors.

Inspiré par Leonard Cohen et par l’univers psychédélique des années 60, on peut y entendre du rock brut comme dans " Is This Over ?", des ballades plus légères comme " Lovely Day " ou encore, des chansons avec une pointe d'humour comme " The Silver Lining Lady ".