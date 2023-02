Plan Cult déroule le tapis bleu pour la 12e cérémonie des Magritte

Lauréate du Magritte du meilleur espoir féminin en 2016 dans Melody de Bernard Bellefroid et du Magritte de la meilleure actrice dans un second rôle en 2018 pour La Confession de Nicolas Boukhrief et en 2019 pour Nos batailles de Guillaume Senez, Lucie Debay est une actrice franco-belge formée à l’INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des techniques de diffusion). Elle en sort diplômée en 2009 et enchaîne les rôles au théâtre mais surtout au cinéma. Une double carrière qu’elle poursuit actuellement dans le projet du metteur en scène et réalisateur Claude Schmitz, Lucie Perd son Cheval qui existe également au théâtre sous le nom d’Un Royaume à découvrir du 8 au 10 mars au Théâtre de Liège.