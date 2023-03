Plan communal d’urgence déclenché à Seraing suite à un incendie

Un incendie s’est déclaré mardi matin sur un ancien site d’Arcelor Mittal à Ougrée (Seraing, province de Liège), indiquent les pompiers de Liège et la ville de Seraing. Le plan communal d’urgence a été déclenché.

Le feu s’est propagé peu après 09h00 mardi sur le site du haut-fourneau B d’Arcelor Mittal. "Cet incendie a eu pour conséquences des émanations de CO via les canalisations d’égouttage dans certaines habitations du quartier du Biez-du-Moulin. Dès lors, le plan communal d’urgence a été enclenché", détaille la ville de Seraing dans un communiqué. Les services de secours ont procédé à l’évacuation des habitants de la Place Bourdouxhe, de la rue Davio, de la rue du Loup, de la rue Petite Commune et de la rue Cerfontaine. Les riverains ont été invités à se rendre vers le hall omnisports d’Ougrée, situé avenue du Centenaire, où une prise en charge par les services publics compétents est assurée.

De nombreux moyens ont été mobilisés pour gérer cet incident : les services de secours, la Ville de Seraing, le CPAS de Seraing, les services hôteliers du CHBAH et les services du Gouverneur de la Province de Liège. C’est ainsi que 5 ambulances et 1 SMUR, une vingtaine d’intervenants Croix rouge, 40 policiers, 30 pompiers, 15 agents Ville et CPAS ont participé à l’opération. Bilan : 30 personnes ont été examinées par les services médicaux, 13 personnes ont transité par le centre d’accueil et 1 a été évacuée vers le CHU au Sart-Tilman. La présence de CO a été détectée dans 50 maisons. Des opérations de ventilation positive ont été nécessaires dans certaines de celles-ci pour revenir à une situation normale. La phase communale du plan d’urgence a été levée à 16 heures et les habitants autorisés à regagner leur domicile.