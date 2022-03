Plan Climat du logement social : 1000 logements seront rénovés, en restant occupés

Voilà 3 ans, maintenant que l’une des tours est en travaux. "On le déshabille totalement", explique l’architecte Aurelia Ricour, gestionnaire de projets pour Le Logement Bruxellois, la société qui gère les 4000 logements sociaux situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles. "On garde les dalles, les colonnes, les poutres. On change tout. On a enlevé le revêtement de sol, des façades, les châssis. On a tout rénové pour améliorer les performances énergétiques du bâtiment". Les appartements seront en partie fusionnés pour être agrandis. Des pièces supplémentaires seront aussi ajoutées dans des boîtes, directement fixées sur les façades. De vraies terrasses remplaceront par ailleurs les petits balcons tout rikikis précédents.

Jusqu’ici, dans ce vieil immeuble, les familles vivaient dans 89 studios et appartements d’une, deux ou trois chambres. A l’avenir, il ne comptera plus que 56 logements : des logements d’une à quatre chambres et trois appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite. "Les appartements, avant, étaient trop petits. Souvent il y avait une surpopulation. On aura des logements plus grands, donc de meilleure qualité, avec plus de chambres. Il y aura certes moins de logements, mais plus d’habitants".