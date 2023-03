Plan climat américain : la Belgique met en garde contre un affaiblissement de l'Union européenne

"Je suis ravie de voir les États-Unis s'engager dans cette voie-là (du plan climat, ndlr), mais si celui-ci affaiblit le partenaire européen, cela fera le jeu de nos rivaux", a indiqué la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib mardi.

La cheffe de la diplomatie belge effectue une visite de travail Outre-Atlantique jusqu'à vendredi. Des rencontres bilatérales se sont tenues mardi, avec, outre la secrétaire d'État adjointe Wendy Cherman, le sous-secrétaire au commerce Don Graves et la représentante au Commerce Katherine Tai.

La question du plan américain sur le climat et contre l'inflation IRA (Inflation Reduction Act) a été évoquée par la ministre belge. "Nous sommes un partenaire important et nous poursuivons les mêmes objectifs : diversifier notre économie, nos partenaires, et assurer la transition énergétique dans un contexte géopolitique mouvant", a-t-elle confié. "Tout cela nécessite de prendre des mesures discutées ensemble".

La ministre des Affaires étrangères a ajouté avoir effectué cette mise en garde au nom des 27, étant la première cheffe de la diplomatie d'un État membre de l'Union européenne à se rendre à Washington après le sommet informel des ministres du Commerce extérieur de Stockholm de la semaine dernière.