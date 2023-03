Plan climat américain : Borrell déplore un "non-respect" du commerce international

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a estimé mardi que l'Inflation Reduction Act (IRA), le plan américain de subventions vertes, "ne respecte pas" les règles du commerce international "sur de nombreux points", peu après la visite de la présidente de la Commission européenne à Washington.

"Avec l'IRA (vaste plan américain sur le climat et contre l'inflation), les Etats-Unis ont mis sur pied l'une des politiques les plus protectionnistes depuis les années 30", a-t-il souligné au cours d'un débat sur les relations transatlantiques au Parlement européen. "Les solutions doivent toujours respecter les règles du commerce international, ce que nous avons toujours défendu, et il est clair que ce qui a été présenté par les États-Unis, sur de nombreux points, ne respecte pas" ces règles, a-t-il déploré. "Les Américains ont recours à des subventions massives pour les industries renouvelables. Ce n'est pas le modèle des Européens (...) Nous devons éviter que les décisions américaines aient un effet qui nuise à nos intérêts", a-t-il averti.