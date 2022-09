Plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes : jeunes, personnes âgées et travailleuses précaires oubliées

En matière de violences faites aux femmes, "certaines populations sont oubliées ou peu mises en avant, comme les jeunes, les femmes âgées, les travailleuses précaires, les femmes migrantes." C’est le constat du Conseil bruxellois de l’Egalité entre les Hommes et les Femmes (CEFH), émis dans un rapport intermédiaire relatif aux actions du Plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce rapport sera présenté et débattu à partir de ce mardi en commission Egalité des chances du Parlement bruxellois.

56 actions : c’est ce que contient le Plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes. Mis en place par le gouvernement régional sous cette législature, il entend initier des politiques visant à lutter au quotidien et de manière concrète contre les violences faires aux femmes dans tous les domaines. Formation des fonctionnaires, harcèlement sexuel au travail, création de services d’urgences… Le plan brasse très large. Piloté par le secrétaire d'Etat en charge du dossier Nawal Ben Hamou (PS) et adopté en juillet 2020, le texte fait aujourd’hui l’objet d’une première évaluation de la part du Conseil de l’Egalité entre les Hommes et les Femmes.

Positive ou négative ? En tout cas, le CEFH "salue l’engagement du gouvernement dans la réalisation d’un plan […] dans une démarche participative et démocratique". Si le plan reprend "toutes les actions dans un plan structuré englobant toutes les compétences régionales", il manque cependant de "vision politique régionale et intégrée de lutte contre la violence". Prévention, protection, poursuites et politiques coordonnées : sur ces quatre volets, le plan ne définit aucune priorité.

"L’absence d’une telle structure – largement adoptée par ailleurs – ne permet pas dès lors de mettre l’évaluation du plan en regard avec les plans d’autres entités ou d’autres pays, ni de monitorer la politique régionale de lutte contre la violence dans le temps. Elle laisse aussi dans l’ombre des pans entiers de compétences dans la lutte contre la violence, notamment celle de la santé, et celle de la lutte pour l’autonomie financière des femmes", ajoute le CEFH.

Inégalités sociales et violences médicales

Le Conseil l’avait dit dans un avis datant de juin 2020, en pleine crise Covid : la pauvreté engendre et contribue à augmenter les violences sexistes et sexuelles. "Il nous semble donc illusoire de vouloir lutter contre les violences faites aux femmes sans lutter en parallèle pour l’autonomie économique et financière des femmes et contre les inégalités sociales en général. Dans ce cadre, la politique de l’emploi, mais également, les enjeux de qualité et d’accessibilité des services publics et collectifs, en particulier de l’accueil de la petite enfance, ne nous semblent pas assez développés. […] Avec une moindre autonomie économique et financière, les femmes ont moins de ressources pour s’opposer à des agresseurs, dans leur vie privée ou professionnelle."

Le CEFH regrette également que la question de "la lutte contre les violences dans le parcours médical et des inégalités de soins ne sont pas abordés. Pourtant, que cela soit sur les enjeux de violences obstétricales, ou des parcours de soin, le sexisme est encore présent."