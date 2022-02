Plan B: Tensions au gouvernement flamand : pourquoi ça se complique.

Si les oppositions au sein du gouvernement Vivaldi sont désormais bien connues, leurs causes le sont aussi : 7 partis, de droite et de gauche, flamands et francophones, l’attelage est complexe. Mais au gouvernement flamand aussi, les relations se sont tendues ces dernières semaines.

Pourtant, la coalition au pouvoir en Flandres, N-VA, CD&V et OpenVLD est bien plus homogène. Quelle est l’origine des tensions qui minent l’action du gouvernement de Jan Jambon ? Le ministre-président est-il en cause ?

La Flandre va-t-elle moins bien aujourd’hui qu’hier ? Ce sont quelques-unes des questions que pose Alain Gerlache (RTBF) à Ivan De Vadder (VRT) dans cet épisode en français du podcast bilingue Plan B.