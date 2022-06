Plan B : Au revoir et dank u

A près trois saisons le podcast bilingue Plan B tire sa révérence. Dans ce 68e et dernier épisode en deux parties, la première en néerlandais, la seconde en français, Ivan de Vadder et Alain Gerlache tirent les leçons de cette expérience unique, de son origine jusqu’à aujourd’hui, des réactions qu’elle a suscitée, des perspectives d’avenir et aussi de tout ce que cette collaboration leur a apporté personnellement.

Un grand merci à tous, celles et ceux qui ont collaboré à ce podcast coproduit par la VRT et la RTB et évidemment à vous qui l’avez suivi et accompagné par vos réactions et encouragements !