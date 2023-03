Plan azote : Jan Jambon sous le feu des critiques de l’opposition au Parlement flamand

Le ministre-président flamand Jan Jambon a été fortement critiqué mercredi au Parlement flamand par les partis d’opposition, pour n’être pas encore parvenu avec son équipe gouvernementale au tant attendu accord sur l’azote, le dossier qui empoisonne la vie de la coalition flamande. Les termes "fiasco", "ratés", et autres amabilités ont émaillé le débat.

Le ministre-président N-VA a quant à lui assuré avoir la ferme intention de parvenir à un accord dans les prochains jours, un message derrière lequel se sont retranchés l’Open Vld et le CD&V, les partenaires des nationalistes dans la majorité. Une réunion marathon de plus de 16 heures, qui s’est terminée mercredi matin, n’a pas permis d’émettre de fumée blanche au gouvernement flamand, forçant Jan Jambon à venir se présenter aux élus sans résultat concret. Un nouveau moment douloureux pour le poids lourd du nord du pays, après le report de la "Septemberverklaring" (déclaration de septembre du gouvernement flamand). "Rien ne va plus", a lancé le chef de groupe Groen Björn Rzoska. "L’impuissance d’un chef de gouvernement n’a que rarement été aussi évidente", a-t-il osé, pointant un "manque de leadership et un amateurisme qui sont en contradiction complète avec les défis et préoccupations qui occupent la société". Le Vlaams Belang ne s’est pas non plus fait prier, Chris Janssens fustigeant un gouvernement qui "boite de crise en crise". Vooruit et le PTB ont rejoint le concert de critiques. Les partis de la majorité sont quant à eux restés très prudents dans leurs sorties, soucieux de garder intactes les chances d’obtenir un accord le plus vite possible. "Ce n’est pas parce que l’on doit travailler plus longtemps sur un dossier que le gouvernement est bloqué", s’est défendu Jan Jambon.