Plan azote en Flandre : éleveurs et cochons au centre d’une bataille entre agriculture et environnement

Ce vendredi 3 mars, les agriculteurs flamands manifestent à Bruxelles. En tracteurs dans les rues de la ville, ils veulent faire entendre leurs demandes concernant le plan "azote" au gouvernement flamand qui a repris cette semaine ces discussions sur le sujet.

Ce plan vise à réduire les émissions d’azote dans l’agriculture pour préserver la qualité de l’air. En effet, le secteur agricole en Flandre est responsable de 60% des émissions d’azote, et l’élevage porcin est particulièrement pointé du doigt.

Pour les agriculteurs flamands, en particulier les éleveurs de porcs, le plan en l’état menace leurs exploitations. Selon Renaat Moors, éleveur, les nouvelles charges financières imposées seraient insoutenables pour la plupart des exploitations. C’est pour ces raisons que puissant syndicat agricole flamand, Boerenbond, plaide pour une adaptation du plan pour éviter de porter atteinte à tout un secteur.

Lode Ceysen:

L’avenir de notre pays et de la Flandre est en jeu, notre propre production alimentaire flamande. Et vue l’instabilité mondiale, cela me semble important.