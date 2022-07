Plan "Azote" aux Pays-Bas : pourquoi la colère des agriculteurs néerlandais persiste

" Les manifestations contre le plan azote s’inscrivent dans la même idée de décalage entre le peuple et les élites", suggère Michel Maffesoli, sociologue et professeur émérite à La Sorbonne dans les colonnes du "Figaro", au risque d’un "mécanisme de saturation, observé notamment pendant le mouvement des gilets jaunes. Au bout d’un moment, ce genre de processus peut devenir violent", alerte le sociologue.

Pour lui, ces mouvements ont la même cause : "C’est la manifestation du désaccord contre une élite démocratique qui impose des règles de manière abstraite, sans concertation aucune. Ici, ce sont les normes européennes imposées de manière verticale", au service d’une "écologie politique", qui sont remises en cause. "Pendant des décennies, on a adopté aux Pays-Bas un modèle d’agriculture technologique et, subitement, on veut revenir à une agriculture artisanale".

Le plan du gouvernement néerlandais pourrait préfigurer des réformes similaires – et des protestations – dans d’autres nations européennes dont les secteurs agricoles rejettent également dans l’environnement de grandes quantités de polluants. La Belgique, et en particulier la Flandre, est le troisième pays qui rejette le plus d'azote en Europe.