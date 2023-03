Plan alcool : les mesures sont jugées "d’une faiblesse et d’une insuffisance coupables" par les médecins

Elle plaide pour l’adaptation de l’étiquetage des boissons alcoolisées en mentionnant clairement que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, en indiquant de ne pas consommer plus de deux unités d’alcool par jour et de faire abstinence pendant deux jours au moins. Parmi d’autres recommandations, "basées sur des preuves scientifiques", la Société veut qu’on instaure un prix minimum par unité d’alcool vendue au détail.

La distribution d’alcool doit également être mieux encadrée en limitant l’accessibilité physique aux boissons alcoolisées (interdiction de vente d’alcool dans les stations-service, les distributeurs automatiques, etc.)

La SSMG rappelle que l’alcool est, en Belgique, la quatrième cause de mortalité et de diminution de la qualité de vie chez les personnes âgées de 15 ans et plus.