Plan alcool : les jeunes consomment mais commencent à prendre conscience des risques

Un peu plus loin sur le campus de l’ULB, en plein mardi après-midi, une partie de bière-pong est organisée aux abords d’un cercle. Ici, la bière fait aussi partie de la vie estudiantine. Pourtant, depuis quelques années, les choses ont quelque peu changé et l’on a plus pris conscience des dangers de l’alcool.

C’est la conséquence d’un travail mené par les autorités de l’ULB avec différents acteurs de l’université dont les cercles estudiantins. Une "charte alcool" et des balises ont été mises en place pour interdire certaines pratiques et en encourager d’autres, comme la consommation d’eau et de softs. "On a travaillé sur les tarifs, que ce soit de la pils, des bières spéciales ou de l’alcool plus fort, mais aussi sur la teneur en alcool de ces boissons qui sont vendues et sur les horaires auxquels on peut consommer et vendre ces boissons dans les cercles", explique Marie Gilles, chargée de projet en promotion de la santé à l’ULB. "On travaille à la réduction des risques en milieu festif estudiantin", précise Marie Gilles.

Cette convention entre les autorités de l’université et les cercles s’est avérée nécessaire vu l’importance de l’alcool pour les jeunes. "On le sait, cela fait partie des activités et de la prise de risque, que ce soit chez les adolescents ou les jeunes adultes. On sait que la consommation d’alcool est assez forte. Donc, c’est évidemment pertinent", explique Marie Gilles.